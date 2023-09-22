Эксперты из 14 стран примут участие в туристической конференции в Москве

Зарубежные участники познакомятся с возможностями столицы и обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия с городскими компаниями, которые работают в MICE-сегменте

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международная конференция Meet Global MICE Congress впервые состоится в Москве 6 октября. В ней примут участие более 250 представителей индустрии делового туризма - организаторы мероприятий, сотрудники профильных ассоциаций, отельеры и другие специалисты сферы гостеприимства, сообщила и. о. заммэра столицы Наталья Сергунина.

"К конференции присоединятся эксперты из 14 государств - Китая, Индии, Катара, Индонезии, Малайзии, Белоруссии, Казахстана и других. Они расскажут об особенностях работы с деловым турпотоком в своих странах и о раскрытии потенциала городов", - сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба Москомтуризма.

Как отметили в комитете, зарубежные участники познакомятся с возможностями столицы и обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия с городскими компаниями, которые работают в MICE-сегменте. Это область туриндустрии, связанная с подготовкой и проведением корпоративных событий. Информация о программе мероприятия, а также ссылка для регистрации на проходящие в его рамках события позднее будут опубликованы на официальной странице конгресса.

"Для гостей Meet Global MICE Congress подготовили обширную программу. Например, во время дискуссии "Послезавтра: наследие мероприятий для дестинации" специалистам представят готовые кейсы масштабных событий, а еще покажут, как они влияют на жизнь и развитие целых регионов. На этой же площадке пройдут переговоры российских и зарубежных компаний, открытые дискуссии", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на конференции состоится семинар по созданию концепций продвижения столицы как привлекательного направления международного уровня. В нем примут участие пять команд, которые продемонстрируют иностранным коллегам свои проекты. В каждой сборной будет по шесть или восемь человек. В их числе москвоведы и креативные продюсеры.

По данным столичного комитета по туризму, за шесть месяцев 2023 года Москва приняла более 10,3 млн путешественников - на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительный вклад сферы гостеприимства в экономику мегаполиса связывают в том числе с активным развитием делового туризма. Бизнесмены в поездках обычно тратят в полтора - два раза больше других путешественников, а также размещаются в отелях категорий "четыре звезды" и "пять звезд". Кроме того, 40% из них после командировки возвращаются в Москву уже с целью отдыха", - заключили в Москомтуризма.