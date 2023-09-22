ВРП Кабардино-Балкарии составит 367,6 млрд рублей к концу 2026 года

Увеличение ВРП произойдет за счет увеличения объемов по таким отраслям экономики, как розничная торговля, сельское хозяйство, строительство и промышленность

НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Кабардино-Балкарской Республики (КБР) превысит 367,5 млрд рублей к концу 2026 года. Прогноз социально-экономического развития региона на среднесрочный период утвержден правительством республики на заседании регионального кабмина.

"Основные макроэкономические показатели к концу прогнозируемого периода будут выглядеть следующим образом: объем валового регионального продукта (ВРП) у нас составит 367,6 млрд рублей с ростом 109,9% по первому варианту прогноза (оптимистичному) и 306 млрд рублей с ростом 105,5% по второму варианту - базовому", - рассказал министр экономического развития региона Борис Рахаев, представляя прогноз социально-экономического развития КБР на среднесрочный период (2024 год и плановые 2025-2026 годы).

Показатели прогноза были разработаны на основе анализа результатов развития экономики республики, сложившихся в предыдущие три года, отметил он. Увеличение ВРП, как ожидается, произойдет за счет увеличения объемов по таким отраслям экономики, как розничная торговля (127,4 млрд рублей), сельское хозяйство (15,5 млрд рублей), строительство (9,5 млрд рублей), промышленность (3,5 млрд рублей). Инвестиции в основной капитал должны достигнуть 82,9 млрд рублей с ростом 105%. Прогнозируется, что турпоток в КБР по первому варианту прогноза достигнет 1 млн 474 тыс. человек.

Прогноз - это основа для разработки бюджета на предстоящий трехлетний период, отметил председатель правительства КБР Алий Мусуков, комментируя документ. "Прогноз по темпам роста относительно прошлых лет неплохой, мы выходим на траекторию того роста, который пять лет назад перед собой и ставили. Исходя из оценки, которая ведется с начала года, мы достигнем прогноза практически по всем показателям, а по некоторым даже перевыполним", - выразил уверенность Мусуков.