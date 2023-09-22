Украина с начала года получила от ЕС уже €13,5 млрд

Страна также получила очередной грант от США

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Финансовая поддержка, предоставленная Евросоюзом Киеву с начала 2023 года, достигла €13,5 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд от ЕС. В целом бюджетная поддержка ЕС Украине в 2023 году уже составляет €13,5 млрд", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Общий размер поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с февраля 2022 года, теперь составляет около €70 млрд, добавил Шмыгаль.

В четверг Украина также получила очередной грант от США.

В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда президент Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Позднее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал к осторожности с кредитами от западных партнеров, так как по ним придется платить будущим поколениям. Однако теперь в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит - около $42 млрд. Как отмечал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования.