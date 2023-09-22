Обеспеченность аграриев Ставрополья топливом к началу осеннего сева достигла 50%

В регионе намерены закупить еще около 40 тыс. тонн горюче-смазочных материалов

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Обеспеченность сельхозпроизводителей Ставропольского края топливом к началу осеннего сева зерновых достигла половины от необходимого объема. Власти региона рассчитывают на дополнительные поставки и повышение насыщенности внутреннего рынка, сообщил журналистам министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.

"На сегодняшний день половина необходимого объема горюче-смазочных материалов есть и накоплена в хозяйствах края. Порядка 40 тыс. тонн нам еще предстоит закупить для проведения работ - уборки пропашных культур и закладки урожая следующего года. За две - три недели закуплено порядка 3 тыс. тонн в рамках инициатив губернатора [Владимира Владимирова], мы точечно прорабатываем вопросы с крупнейшими производителями дизельного топлива", - сказал он.

Некоторые территории края уже приступили к осеннему севу зерновых. По данным правительства региона, аграрии обеспечены удобрениями и семенами. "По топливу <…> есть сложности. Подключение губернатора к решению этого вопроса и вчерашняя инициатива правительства Российской Федерации по запрету на экспорт нефтепродуктов, я думаю, переломит ситуацию на внутреннем рынке. По крайне мере, у нас не будет проблем или существенно сократятся проблемы по наличию топлива внутри страны, соответственно, и в субъектах", - отметил Измалков.

Ранее депутаты думы региона направили обращение в правительство РФ из-за роста стоимости горюче-смазочных материалов. Парламентарии отмечали, что повышение цены привело к нехватке топлива. Глава Ставрополья Владимир Владимиров по итогам встречи с руководством компании "Лукойл" сообщал о договоренности по дополнительным поставкам топлива для аграриев региона.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго России заявляли журналистам, что ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен.