В Архангельской области направят 1,1 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

В пресс-службе регионального парламента сообщили, что также будут выделены средства на социальные выплаты

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Расходы бюджета Архангельской области выросли на 2,057 млрд рублей, из них 1,1 млрд рублей будет направлено на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Соответствующие изменения в двух чтениях одобрили депутаты областного собрания восьмого созыва на первой сессии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Направлены средства для обеспечения повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации. Это 1 млрд 166 млн рублей. Средства пойдут, в частности, на повышение средней заработной платы педагогов, работников учреждений здравоохранения и культуры, - сказали в пресс-службе. - При этом расходы бюджета вырастут на 2 млрд 57 млн рублей".

Дополнительно будут выделены средства на социальные выплаты. Речь идет о компенсации расходов на оплату ЖКУ педагогическим работникам, выплатах военнослужащим и призванным по мобилизации, об устранении предписаний надзорных органов об обеспечении доступа для маломобильных групп населения. Деньги также направлены на ремонт учреждений образования и культуры.

Доходная часть бюджета увеличена на 1,159 млрд рублей, в том числе за счет прогнозируемого увеличения налоговых и неналоговых доходов в размере 1, 142 млрд рублей. По словам министра финансов Архангельской области Елены Усачевой, собственные доходы предлагается увеличить за счет дополнительных поступлений акцизов по подакцизным товарам, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогов на имущество организаций, на профессиональный доход, на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, транспортного налога, а также сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов, платежей при пользовании недрами и других источников.

В результате изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 127,92 млрд рублей, расходы составят 148,69 млрд рублей. Дефицит - 20,76 млрд рублей.

Бюджет на 2023 год был принят со следующими параметрами: доходы - 125,2 млрд рублей, расходы - 138,9 млрд рублей, дефицит - 13,7 млрд рублей.