Белоруссия и Россия начнут проекты по производству оборудования для металлообработки

По словам замглавы белорусского Минпрома Александра Ефимова, планируется заключение соглашения и в сфере развития производства подшипниковой продукции

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в рамках плана по развитию станкостроения в ближайшее время начнут выполнение инвестиционных проектов в сфере производства кузнечно-прессового и металлообрабатывающего оборудования. Об этом сообщил заместитель министра промышленности Белоруссии Александр Ефимов.

"Два инвестпроекта у нас находятся в завершающей стадии согласования с российскими коллегами - проект ОАО "Кузлитмаш" по выпуску кузнечно-прессового оборудования, линейки прессов, штамповки с усилием до 2,5 тыс. тонн. В самое ближайшее время мы приступим к его реализации, - цитирует его агентство БелТА. - Также будет согласован с Россией проект ОАО "Станкостроительный завод "Красный борец" по созданию дополнительных мощностей по выпуску оборудования шлифовальной группы".

По его словам, планируется заключение соглашения и в сфере развития производства подшипниковой продукции. "Это важное направление, так как подшипники используются практически в каждом продукте, выпускаемом на машиностроительном заводе, - пояснил Ефимов. - Часть подшипниковой группы мы не производили ни в Беларуси, ни в России, это был чистый импорт. Планируем реализовать такие проекты, как "Подшипники роликосферической группы", "Кассетные подшипники".

В июле в Екатеринбурге подписано соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности и разработана программа мероприятий по его реализации.