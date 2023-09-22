В Калининградской области на воду спустили новое пассажирское судно "Иния"

Его пассажировместимость составляет 54 человека

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Новое пассажирское судно "Иния", построенное по проекту АО "НИПТБ "Онега" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), спустили на воду в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении ОСК.

"В Калининградской области прошла церемония вывода из цеха и спуска на воду нового пассажирского судна "Иния", построенного по проекту АО "НИПТБ "Онега" (входит в ОСК)", - отмечается в сообщении.

Пассажирское судно "Иния" стало развитием проекта "Соталия". Оно было заложено в январе 2023 года на "Ушаковских верфях" в Калининградской области. Судно построили по заказу компании "Машпромлизинг" (входит в ОСК). Пассажировместимость "Инии" составляет 54 человека.

"При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. Судно одним из первых должно получить заключение СТ-1, подтверждающее выполнение требований к импортозамещению при проектировании и строительстве судна", - подчеркивается в сообщении.

"Иния" - одно из судов в линейке проекта "Соталия". Оно будет курсировать в Псковской области, а также сможет выходить на большие озера. Кроме того, в стадии концепт-проекта находится морская версия "Соталии" - "Афалина". ОСК планирует поставить это судно на Черное море.