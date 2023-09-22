Силуанов сообщил, что на региональные аэропорты в 2024 году направят 27,4 млрд рублей

Будут реконструированы и отремонтированы 32 взлетные полосы, 20 вспомогательных объектов, в Махачкале, в Петропавловске-Камчатске, Новосибирске и Грозном, отметил глава Минфина

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на следующую трехлетку предусматривает финансирование инфраструктуры региональных аэропортов в 2024 году на сумму 27,4 млрд рублей, сообщил на заседании правительства РФ глава Минфина Антон Силуанов.

"Будут направлены дополнительные объемы [средств] на развитие региональных аэропортов. В 2024 году сумма составит 27,4 млрд рублей. Будут реконструированы и отремонтированы 32 взлетные полосы, 20 вспомогательных объектов, в Махачкале, в Петропавловске-Камчатске, Новосибирске, Грозном", - сказал он.

Кроме того, бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение дорожной деятельности. К наиболее крупным дорожным объектам можно отнести такие новые проекты, как Джубга - Сочи, новые участки автомобильных дорог Казань - Екатеринбург, трасса М-12, автомобильная дорога Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк и ряд других дорог, важных для связи регионов, уточнил министр.

Также предусматривается обновление инфраструктуры, наземного электрического транспорта и закупка электрического транспорта в 10 российских городах.