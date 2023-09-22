Решетников: экспортные цены на нефть из РФ составят $70 за баррель в 2024-2026 годах

Глава Минэкономразвития отметил, что такой уровень цен является довольно консервативной оценкой, поскольку сейчас цены в рублях выше прогнозных примерно на 20%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России прогнозирует, что цена на российскую экспортную нефть в 2024-2026 годах будет находиться на уровне около $70 за баррель. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников в ходе заседания правительства.

"Экспортные цены на российскую нефть составят в 2024-2026 годах около $70 за баррель", - сказал он.

Решетников отметил, что такой уровень цен является довольно консервативной оценкой, поскольку сейчас цены в рублях выше прогнозных примерно на 20%.

Глава Минэкономразвития также добавил, что министерство прогнозирует стоимость нефти марки Brent в 2023 году в среднем на уровне $83,5 за баррель с последующим ростом до $85 за баррель в 2024 году, а в 2026 году котировки снизятся до $76 за баррель. "Такая динамика соответствует форвардным ценам и учитывает возможности балансировки в рамках ОПЕК+", - подчеркнул он.