22 сентября, 14:42

Вершинин заявил, что прогресс по зерновой сделке может быть при выполнении условий России

Заместитель министра иностранных дел добавил, что эта позиция известна коллегам в ООН

ООН, 22 сентября, /ТАСС/. Москва исходит из того, что прогресс по зерновой сделке возможен только при выполнении условий РФ. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, отвечая на вопрос об обсуждении главой российского МИД Сергеем Лавровым с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем вопросов экспорта продовольствия и удобрений РФ.

"Наша позиция известна, ее знают наши коллеги в ООН. Поэтому говорить о каком-то прогрессе можно только с точки зрения выполнения тех условий, о которых мы говорили, в том числе на уровне президента", - сказал он. 

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РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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