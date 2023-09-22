МЭР ожидает, что сбор зерна в России к 2026 году составит 133 млн тонн

В 2026 году объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок составит 6,5 млн тонн, что на 6,9% выше показателя за 2022 год, прогнозируют в ведомстве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбор зерна в России к 2026 году снизится до 133 млн тонн из-за эффекта высокой базы на фоне рекордного урожая зерновых в 2022 году, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в перспективе до 2026 года снизится до 133 млн тонн, что на 15,6% ниже уровня 2022 года из-за эффекта высокой базы на фоне рекордного урожая зерновых", - говорится в прогнозе.

Кроме того, в 2026 году объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок составит 6,5 млн тонн, что на 6,9% выше показателя за 2022 год. "Рост производства связан с увеличением площадей под сахарной свеклой и ростом ее урожайности в Российской Федерации", - говорится в прогнозе. Прирост производства масел растительных нерафинированных к 2026 году составит 10,2% относительно уровня 2022 года.

Также в 2026 году производство овощей открытого и закрытого грунта прогнозируется на уровне 14,3 млн тонн, что на 5,7% выше показателя за 2022 год. Производство картофеля ожидается на уровне 18,6 млн тонн, что на 1,1% ниже показателя за 2022 год. Производство сырого молока к 2026 году вырастет на 1,9% по сравнению с 2022 годом.

По прогнозам, в среднесрочной перспективе ожидается увеличение объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков. Так, к 2026 году ожидается рост объема добычи (вылова) водных биоресурсов на 5,9% относительно 2022 года, объема производства - на 10%.

Производство продукции животноводства

"На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки", - отмечается в прогнозе. К 2026 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) превысит 17 млн тонн.

Кроме того, в 2026 году, исходя из прогнозов производства животноводческого сырья, объемы промышленной выработки мяса и субпродуктов составят около 10 млн тонн.

Производство безалкогольных напитков

"В части производства безалкогольных напитков техническое перевооружение отрасли позволило хорошими темпами наращивать объемы производства готовой продукции", - говорится в прогнозе.

В 2026 году прогнозируемый объем производства воды минеральной природной питьевой и воды питьевой, расфасованной в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, составит 16,7 млрд полулитров.