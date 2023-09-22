МЭР прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для населения с июля 2024 года на 8,9%

Индексация тарифов на передачу электроэнергии для потребителей и населения составит 9,1% в 2024 году, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Индексация тарифов на электроэнергию для населения России с 1 июля 2024 года составит 8,9%, с июля 2025 года - 6%, с июля 2026 года - 5%, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития.

Индексация тарифов на передачу электроэнергии для потребителей и населения составит 9,1% в 2024 году, 6% в 2025 году и 5% в 2026 году.

"Указанные выше темпы индексации не учитывают индивидуальных решений правительства РФ, принимаемых для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах, и решений ФАС России о согласовании заявлений региональных органов регулирования об установлении тарифов, отличных от предельных уровней, установленных ФАС", - говорится в прогнозе.

Индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии по сетям единой национальной электросети осуществляется с учетом поэтапного доведения мощности потребителей, подключенных к сетям, учитываемой при расчете тарифов до фактического значения (2,5% в 2024 и 2025 годах).

С 2024 года предполагается присоединение части неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности к ценовым зонам, отмечается в документе.