Минэкономразвития прогнозирует снижение добычи нефти в России до 523 млн тонн в 2024 году

По базовому сценарию министерства, добыча в 2023 году снизится на 1,3%, до 527 млн тонн против 534 млн тонн в 2022 году

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2024 году может снизиться на 0,76% к ожидаемому уровню этого года и составить 523 млн тонн, следует из материалов Минэкономразвития к прогнозу социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

По базовому сценарию министерства, добыча в 2023 году снизится на 1,3%, до 527 млн тонн против 534 млн тонн в 2022 году. В 2025 году МЭР прогнозирует добычу в 530 млн тонн, а в 2026 году - в 540 млн тонн.

Между тем по консервативному сценарию министерство ждет добычи нефти и конденсата в 527 млн тонн в этом году, 487 млн тонн в 2024 году, 497 млн тонн в 2025 году и 508 млн тонн в 2026 году.