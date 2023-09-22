МЭП прогнозирует рост погрузки на сети РЖД в 2023 году на 0,8%

Она могут составить 1,24 млрд тонн

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети железных дорог РФ по итогам 2023 года может вырасти на 0,8% и составить 1,24 млрд тонн, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"В 2023 году погрузка грузов на сети ОАО "РЖД" по путям общего пользования оценивается в объеме 1 243,8 млн тонн (+0,8% к уровню 2022 года). Грузооборот в 2023 году может составить 3 318,5 млрд тонн-км", - говорится в документе.

Погрузка на железнодорожной сети РФ по итогам августа выросла на 0,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила 103,7 млн тонн.

Ранее холдинг сообщал, что погрузка на сети РЖД к 2025 году может увеличиться на 4,8% по сравнению с показателем 2022 года, до 1,3 млрд тонн, к 2035 году - на 33,3%, до 1,6 млрд тонн. РЖД ожидает, что перевозки нефтяных грузов к 2025 году могут снизиться на 0,9% к уровню 2022 года и составить 214 млн тонн, при этом перевозки угля, наоборот, могут возрасти почти на 4%, до 368 млн тонн. К 2035 году погрузка нефтяных грузов и угля ожидается на уровне 253 млн тонн и 511 млн тонн соответственно.