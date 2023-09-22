МЭР прогнозирует снижение экспорта нефти в 2023 году до 247 млн тонн

В 2024 году показатель сократится до 240 млн тонн

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Экспорт российской нефти в 2023 году немного снизится по сравнению с 2022 годом - с 248,2 млн тонн до 247 млн тонн, а в 2024 году показатель сократится до 240 млн тонн. Это следует из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованного Минэкономразвития.

В 2025 году, как ожидает министерство, экспорт нефти снова вырастет до 247 млн тонн, а в 2026 году - до 257 млн тонн.

Цена российской экспортной нефти прогнозируется в 2023 году на уровне $63,4 за баррель, в 2024 году - $71,3 за баррель, в 2025 - $70,1 за баррель, а в 2026 году - $70 за баррель.

Экспорт нефтепродуктов, согласно прогнозу, составит в 2023 году 128 млн тонн против 127,4 в 2022 году. С 2024 по 2026 годы показатель будет находиться на уровне 131,3 млн тонн.