В МЭР считают, что добыча газа в 2023 году снизится на 5%

Она составит 642 млрд куб. м

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Добыча газа в России в 2023 году снизится на 5%, до 642 млрд куб. м, экспорт трубопроводного газа - на 26%, до 97 млрд куб. м, а экспорт СПГ по итогам года вырастет на 1,2%, до 33,3 млн тонн. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.

При этом, согласно базовому прогнозу, добыча газа в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году - до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 707,5 млрд куб. м.

Экспорт трубопроводного газа в 2024 году увеличится до 108 млрд куб. м, в 2025 году - до 120 млрд куб. м, в 2026 году - до 126 млрд куб. м.

При этом экспорт СПГ в 2024 году прогнозируется на уровне 38 млн тонн, в 2025 году - 40 млн тонн, в 2026 году - 44 млн тонн.

Среднеконтрактные цены на газ (включая страны СНГ) прогнозируются в 2023 году на уровне около $354,4 за 1 тыс. куб. м (против $702,9 в 2022 году), в 2024 году - $268,8, в 2025 году - $263,2, в 2026 году - $256.

Что касается цен на газ для дальнего зарубежья, то, согласно документу, они ожидаются: $434,6 за 1 тыс. куб. м (против $874,2 в 2022 году) в 2023 году, $321,7 в 2024 году, $308,3 в 2025 году, $296 в 2026 году.