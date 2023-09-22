Нацбанк Швейцарии ожидает удвоения негативных последствий украинского конфликта для Европы

Специалисты организации считают, что негативные последствия ощутимы уже сейчас

ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Негативные последствия конфликта на Украине для Европы удвоятся через один - два года. Об этом говорится в исследовании Национального банка Швейцарии (НБШ).

"Негативные последствия войны, вероятно, будут оказывать более серьезное влияние в средне- и долгосрочной перспективе, - говорится тексте. - Через один - два года эффект [последствий конфликта на Украине], вероятно, будет больше примерно в два раза".

В то же время НБШ считает, что негативные последствия ощутимы уже сейчас. По его расчетам, если бы не конфликт на Украине, то в странах Европы "ВВП был бы выше на 0,1-0,8%", говорится в сообщении.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) значительно снизил прогноз экономического роста Европы, заявив, что ВВП еврозоны вырастет на 0,7% в 2023 году, 1% - в 2024 году и 1,5% - в 2025 году.