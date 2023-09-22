Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,99-1,2%

Лидерами роста рынка акций оказались бумаги Polymetal

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели смог показать коррекционный рост после нескольких дней снижения. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,99% - до 3 049,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,20%, до 999,99 пункта.

Курс доллара вырос на 0,27% - до 96,17 рубля, евро - на 0,67%, до 102,54 рубля, юаня - на 0,34%, до 13,15 рубля.

"Сегодня к факторам давления добавился фактор пятницы, особенно актуальный в периоды острой геополитики. Также стоит отметить техническое охлаждение ряда перегретых бумаг, многие из которых продемонстрировали рост в десятки процентов с начала года", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем внешний фон несколько улучшился. В пределах 1,5-2% выросли китайские биржевые индексы, европейские площадки торговались в основном в умеренном минусе. Нефтяные котировки "зеленели", нацеливаясь на рубеж $95 за баррель Brent.

Предварительные сентябрьские индексы PMI еврозоны вышли неоднозначными. "В производстве продолжилось снижение активности сильнее ожиданий, тогда как сектор услуг, напротив, показал динамику лучше прогнозов. При этом оба индекса остались в зоне замедления - ниже 50 пунктов. В США ситуация обратная: производственный PMI составил 48,9 пункта (прогноз - 48 пунктов), а в секторе услуг показатель вышел чуть слабее консенсуса, оставшись при этом в зоне повышения (50,2 пункта)", - добавляет Бахтин.

Лидерами роста рынка акций в пятницу оказались бумаги Polymetal (+7,3%), впервые после прекращения торгов в старом формате. Лидерами понижения оказались акции "Русала" (-1,9%), возможно, в связи с обсуждениями на Западе нового санкционного пакта против российского бизнеса, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогнозы экспертов

Чуть ниже текущих уровней по индексу Мосбиржи находится сильная область поддержки (2880-2930 пунктов), для ухода ниже которой нужны новые весомые негативные поводы, считает Бахтин. "На данный момент их не видно. Если за выходные не произойдет какого-либо значимого рыночного или геополитического негатива, в начале будущей недели инвесторы могут перейти к активным покупкам подешевевших бумаг", - полагает эксперт.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 25 сентября - 3 000-3 125 пунктов, по курсу доллара - 94-97 рублей. Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 3 000-3 100 пунктов, пкурс доллара - в интервале 95-97 рублей, евро - 102-104 рубля, юаня - 12,9-13,5 рубля.

Из важной статистики понедельника эксперты выделили сентябрьский индекс делового климата IFO Германии. Polymetal в этот день опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года.