Гендиректор Кировского завода заявил, что санкции не повлияют на работу

Сергей Серебряков заверил, что предприятие не зависит от импорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Новые санкции США не повлияют на выполнение задач и планов, стоящих перед "Кировским заводом". Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор предприятия Сергей Серебряков.

"Нет, [санкции на работу предприятия] не повлияют. Российская промышленность, несмотря ни что, живет и развивается, и способна выполнять те задачи, которые ставит перед нами сегодня государство. Сегодня мы являемся флагманом отечественного машиностроения, современным предприятием полного производственного цикла с хорошо организованными технологическими и производственными процессами", - сказал он.

В 2023 году Кировский завод запустил новые модели с системами точного земледелия, навигации и автопилотирования отечественного производства.

По словам Серебрякова, завод независим от импорта. "Все, что у нас делается, это российские и белорусские комплектующие", - отметил он.

По данным американского Минфина, "Кировский завод" внесли в новый санкционный список Минфина США. Также санкции ввели в отношении российских производителей автомобилей и спецтехники таких, как "Автоваз", "Соллерс", "Москвич" и "Автодор", машиностроительного завода "Тонар" и других.

Группа компаний "Кировский завод" является одним из крупнейших российских промышленных предприятий. Завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.