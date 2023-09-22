Индия может отсрочить введение ограничений на поставки ноутбуков в страну

Отсрочка может составить 9-12 месяцев, передает агентство IANS

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Индии рассматривает возможность отсрочки на 9-12 месяцев действия таможенных пошлин в отношении импорта персональных компьютеров (ПК), ноутбуков и планшетов. Об этом сообщает агентство IANS со ссылкой на правительственные источники.

По его данным, за время отсрочки экспортеры электроники должны пройти регистрацию, наладить новые цепочки поставок или перенаправить экспорт в другие страны. Как сообщают источники, индийское правительство разъяснило поставщикам электроники, что введение пошлин не означает запрета экспорта в Индию ПК, ноутбуков и планшетов, а направлено на стимулирование их выпуска отечественными производителями.

Главное управление внешней торговли Индии в начале августа ограничило ввоз в страну ноутбуков и другой электроники, разрешив поставки только при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт.

Как отмечала газета The Economic Times, такое решение создало дополнительные проблемы для компаний Apple, Samsung и других крупных производителей электроники, которые борются с глобальным перенасыщением запасов выпущенной продукции при незначительных возможностях для роста продаж.

По мнению экспертов, ограничение ввоза в Индию ноутбуков может привести, в частности, к нехватке электронной продукции на рынке республики, который все еще в значительной степени зависит от поставок из-за рубежа. При этом правительство Индии в настоящее время стремится привлечь в страну иностранных производителей ноутбуков, планшетов и других электронных товаров, которые намерены диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая. Для запуска производства в Индии власти предлагают им выгодные условия в рамках государственного плана финансового стимулирования развития национальной электронной промышленности на сумму 170 млрд рупий ($2,1 млрд).