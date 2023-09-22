Частный индустриальный парк "Машзавод" в Чувашии намерены открыть до конца года

В нем планируют создать 500 рабочих мест

ЧЕБОКСАРЫ, 22 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию частного индустриального парка "Машзавод" в Чувашии завершат до конца года, сообщило Минэкономразвития республики. Новый объект создадут по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Профиль [индустриального парка "Машзавод"] - машиностроение и металлообработка. На его базе планируется разместить 15 субъектов малого и среднего предпринимательства и создать 500 рабочих мест. Ввод планируется в конце этого года", - отмечается в сообщении по итогам работы комиссии по проведению мониторинга реализации проектов по созданию частных промышленных парков.

Уточняется, что реконструкция здания ведется без остановки производственного процесса, уже выполнен основной объем работ. "Полностью отремонтирована площадка центра коллективного пользования, подготовлен запуск системы очистки стоков гальваники, запланирован монтаж линии гальваники на октябрь-ноябрь", - поясняется в сообщении.

Промышленная площадка создается по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".