Чеченский вуз наладит сотрудничество в сфере исламского банкинга

Также планируется совместная работа с российскими вузами в индустрии халяль

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Чеченский государственный университет планирует наладить сотрудничество с российскими вузами в сфере исламских финансов и индустрии халяль. Соответствующее соглашение вуз подписал с Международным банковским институтом имени Анатолия Собчака и Московской высшей школой социальных и экономических наук.

"Особый интерес для сотрудничества представляет совместная работа в области исламских финансов и индустрии халяль, что стало отдельной темой для обсуждения. Вузы, заключившие соглашение, будут иметь возможность войти в эксперимент по партнерскому финансированию, который начался 1 сентября в четырех регионах России", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что участники соглашения также займутся совместной работой по разработке методологии климатических проектов.

"Также определены возможности разработки и реализации сетевой образовательной магистерской программы, активизации академической мобильности и вхождения ЧГУ им. А. А. Кадырова в научное общество по исследованию проблем зеленой экономики", - рассказали в чеченском вузе.

Кроме того, соглашение предусматривает реализацию совместных проектов и программ, а также академический обмен преподавателей, магистрантов, аспирантов и докторантов.