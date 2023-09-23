И. о. премьера Пакистана назвал мрачными перспективы мировой экономики

Анваар-уль-Хак Какар заявил, что высокие процентные ставки могут привести к рецессии

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар назвал мрачными перспективы мировой экономики на фоне последствий пандемии коронавируса, конфликтов и климатических изменений.

"Перспективы мировой экономики кажутся мрачными, - сказал он, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Глобальный рост медленный. Высокие процентные ставки могут привести к рецессии".

"Череда экзогенных потрясений - коронавирус, конфликты и климатические изменения - разрушила экономику многих развивающихся стран. Странам глобального Юга едва удалось предотвратить дефолты, - отметил глава пакистанского правительства. - Бедность и голод возросли, сведя на нет достижения последних трех десятилетий в области развития".

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.