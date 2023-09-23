Башкирия привлекла на развитие туризма в 2023-2024 годах более 1,4 млрд рублей

На эти средства будет реализовано 150 инвестпроектов в сфере туризма в 36 районах республики

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Башкирия дополнительно получит из федерального бюджета более 670 млн рублей федеральных субсидий на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов. Всего на развитие инфраструктуры туризма в 2023-2024 годах регион привлек почти 1,5 млрд рублей вместе с инвестициями, будет реализовано 150 проектов, написал в Telegram-канале глава республики Радий Хабиров.

"Мы - в числе регионов, которые получат дополнительные федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов. Сумма достойная - 672 млн рублей. Это значит, что в целом на развитие инфраструктуры туризма региона в 2023-2024 годах мы смогли привлечь 1,48 млрд рублей - рекордный объем федеральной поддержки", - написал Хабиров.

На эти средства будет реализовано 150 инвестпроектов в сфере туризма в 36 районах республики. Общая сумма инвестиций, с региональной поддержкой и средствами инвесторов составит 3,7 млрд рублей. "Башкортостан становится все привлекательнее для туристов, в этом году турпоток к нам стал на треть больше, чем год назад, и составил 1,4 млн поездок. Мы вторые в Приволжье и двенадцатые в России в этих направлениях", - отметил глава Башкирии.