В Дагестане доходы жителей в первом полугодии увеличились почти на 15%

на увеличение этого показателя повлиял рост оплаты труда и прочих денежных доходов, а также инфляция

МАХАЧКАЛА, 23 сентября./ТАСС/. Реальные денежные доходы жителей Дагестана за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличились почти на 15%. Об этом ТАСС сообщил министр экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

"За первое полугодие текущего года денежные доходы населения Дагестана составили 595,9 млн рублей, что на 14,8% больше аналогичного периода прошлого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на увеличение этого показателя повлиял рост оплаты труда и прочих денежных доходов, а также инфляция, индекс которой составил 104,2% за первое полугодие.

Как рассказали в пресс-службе министерства экономики и территориального развития региона, Дагестан вошел в число регионов-лидеров по росту реальных денежных доходов населения.

"По этому показателю регион расположился на седьмом месте. В целом по стране реальные денежные доходы населения выросли на 3,9%", - добавили в пресс-службе.