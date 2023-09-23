Кабмин направит регионам 535 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

Средства, в частности, пойдут на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 26 регионам 535,5 млн рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на мелиорацию земель. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Средства будут направлены 26 регионам. Это Башкирия, Бурятия, Дагестан, Республика Марий Эл, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Пензенская, Псковская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Еврейская автономная область", - говорится в сообщении.

Деньги пойдут в том числе на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также на расчистку земель от деревьев и травы.

"Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении кабмина.

Работа идет по госпрограмме эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Главная цель - вовлечь в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.