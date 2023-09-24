Кабмин выделил еще 45 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям

Это позволит просубсидировать более 40 тыс. займов, считают в правительстве РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделило 45 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 45 млрд рублей. Это позволит просубсидировать более 40 тыс. займов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.

"Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств стал резервный фонд правительства", - отмечается в сообщении.

Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до двух лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%.