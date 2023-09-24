24 сентября, 10:41,
обновлено 24 сентября, 10:55

Эрдоган и Алиев примут 25 сентября участие в закладке газопровода Ыгдыр - Нахичевань

Президенты Турции и Азербайджана также обсудят двухсторонние отношения и обменяются мнениями об актуальных региональных и глобальных проблемах, в частности о последних событиях в Карабахе

АНКАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахичевань, которая запланирована на 25 сентября. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров, которые состоятся между нашим президентом и господином Алиевым, будут обсуждаться отношения Турции и Азербайджана, а также состоится обмен мнениями об актуальных региональных и глобальных проблемах, в частности о последних событиях в Карабахе. Ожидается, что во время визита наш президент вместе с Алиевым примет участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахичевань и торжественно откроет модернизированный Нахичеванский военный комплекс", - отмечается в заявлении канцелярии, официально объявившей о рабочем визите Эрдогана в Нахичевань. 

Теги:
АзербайджанТурцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп Тайип
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