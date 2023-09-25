Энергетики РФ заплатят штрафы за невыполнение проектов модернизации ТЭС мощностью 1,5 ГВт

Генерирующие компании согласились с этим решением, отметил замминистра энергетики Павел Сниккарс

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Генерирующие компании, которые не смогли исполнить обязательства по проектам модернизации ТЭС, заплатят штрафы - они составят 35-45% от величины прямого штрафа по договору и недополучения выручки от продажи по цене конкурентного отбора мощности (КОМ) из-за выхода в модернизацию. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

"Есть прямой штраф по договору, есть недополучение выручки от продажи по цене КОМ из-за выхода в модернизацию. Мы совокупно рассчитывали эту величину. И от этой величины каждая компания заплатит ориентировочно 35-45%", - сообщил он, добавив, что генерирующие компании согласились с этим решением.

По словам замглавы Минэнерго, суммарная установленная мощность проектов составляет 1,5 ГВт.

"Мы будем думать, как эти 1,5 ГВт потом использовать, проектируя дальнейшие конкурсы по развитию", - рассказал Сниккарс. В настоящее время готовится проект постановления.

В апреле ассоциация "Совет производителей энергии" выступила с инициативой предоставить генерирующим компаниям возможность отказываться от проектов модернизации оборудования ТЭС без штрафов при условии значительного удорожания этих проектов.

Весной 2022 года энергокомпании уже получали возможность перенести сроки ввода проектов без начисления штрафов на год - для сохранения заключенных договоров и поиска поставщиков оборудования.

Программа модернизации теплоэлектростанций России, утверждающая правила привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций и доходность по этим проектам, рассчитана на 10 лет - с 2022 года по 2031 год. За это время предполагается модернизировать до 41 ГВт мощностей.