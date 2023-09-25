Скорректированная чистая прибыль Polymetal за полгода выросла на 28%

Этот показатель составил $261 млн

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Polymetal - крупнейший российский производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков - получил за первое полугодие 2023 года скорректированную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в размере $261 млн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 31%, до $559 млн, благодаря росту объема продаж. Капитальные затраты компании за отчетный период составили $375 млн против $373 млн годом ранее.

Polymetal также подтверждает первоначальный производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2023 год. "Фактические затраты продолжают зависеть от обменных курсов российского рубля и казахстанского тенге к доллару США, которые оказывают существенное влияние на операционные затраты группы, деноминированные в местных валютах", - говорится в отчете компании.

Polymetal нарастил выпуск золотого эквивалента в первом полугодии на 3%, до 764 тыс. унций, продажи золота - на 25%, до 570 тыс. унций. В то же время продажи серебра увеличились на 19%, до 10,4 млн унций. Разрыв между продажами и производством золота, в первую очередь на Кызыле, является следствием проблем с железнодорожным сообщением в восточном направлении. Ожидается, что к концу года разрыв будет устранен, так как группа постепенно переходит на альтернативные транспортные маршруты.

Денежные затраты

Общие денежные затраты группы на проданную унцию в первом полугодии 2023 года почти не изменились и составили $1 386, таким образом превысив на 1% уровень аналогичного периода прошлого года, но оставаясь в рамках значения годового прогноза компании в $1 300-1 400 на унцию золотого эквивалента.

На предприятиях в Казахстане совокупные денежные затраты выросли на 43%, до $1 314 на унцию золотого эквивалента, преимущественно за счет снижения объема продаж, повлекшего распределение затрат (включая инвестиции в строительство нового хвостохранилища на Варваринском) на меньшее количество унций реализованного металла. На российских предприятиях группы совокупные денежные затраты снизились на 3% и составили $1 416 на унцию золотого эквивалента за счет увеличения продаж и снижения объемов вскрыши в связи с завершением крупных вскрышных кампаний в 2022 году.