Премьер Белоруссии отметил хорошую динамику торговли с Казахстаном

Роман Головченко подчеркнул, что в 2021 году товарооборот двух стран превысил $1 млрд

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Казахстан демонстрируют хорошую динамику взаимной торговли, объем которой за семь месяцев составил около $700 млн. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в Астане на встрече с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым.

"В 2021 году наш товарооборот превысил $1 млрд, и мы прибавляем понемногу. За семь месяцев этого года мы наторговали на $700 млн, поэтому при сохранении динамики по итогам года мы выйдем на еще большую величину", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.

Головченко констатировал, что у Минска и Астаны "уже есть ряд успешных кооперационных проектов, которые могут послужить моделью для дальнейшего развития".

По данным белорусской стороны, в январе - июле нынешнего года товарооборот между Белоруссией и Казахстаном составил $683 млн и увеличился на 15,4%.