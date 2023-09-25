Президент Парагвая выдвинул ультиматум ЕС по торговому соглашению с Mercosur

По словам Сантьяго Пеньи, организация может прекратить переговоры с Евросоюзом, если решение не будет принято к 6 декабря

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Южноамериканский общий рынок (Mercosur) может прекратить переговоры с Европейским союзом (ЕС), если торговое соглашение не будет достигнуто к 6 декабря. Об этом заявил президент Парагвая Сантьяго Пенья.

"Либо мы договоримся к 6 декабря, либо не договоримся вообще. <...> Это случится в этом году, а если нет, то вообще не произойдет. Я придерживаюсь твердой позиции по этому вопросу. Мы либо делаем это сейчас, либо не делаем совсем", - сказал глава государства в интервью газете Financial Times.

По словам Пеньи, единственный, кто может заключить эту сделку, это президент Бразилии и и.о. председателя Mercosur Луис Инасиу Лула да Силва. На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Пенья после беседы с лидером Бразилии заявил, что в декабре пост председателя организации перейдет к Парагваю и он прекратит переговоры, которые затянулись более чем на 20 лет. "Это уже не техническая проблема", - указал Пенья.

Евросоюз и Mercosur подписали торговое соглашение в 2019 году после 20 лет переговоров. Однако сделку заморозили, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран ЕС. После прихода в январе 2023 года к власти Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и Mercosur вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули ряд дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами.

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения превышает 295 млн, а суммарный ВВП - $3,4 трлн, по данным на 2019 год.