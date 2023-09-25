Мишустин: доля перерабатывающих производств в ВВП России вырастет в 2023 году до 13,8%

Премьер отметил, что объем продукции в сегменте транспортных средств увеличился в июле примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а всего в обрабатывающем секторе рост составил около 10%

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Доля перерабатывающих производств без учета нефтепереработки и пищепрома в ВВП России вырастет в 2023 году до 13,8%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Иннопром" в Астане.

"По предварительным прогнозам, доля обрабатывающих производств в структуре валового внутреннего продукта вырастет в текущем году на 0,2 процентного пункта. И без учета нефтепереработки и пищевой индустрии достигнет уровня 13,8%", - сказал он.

Премьер отметил, что объем продукции в сегменте автотранспортных средств увеличился в июле примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а всего в обрабатывающем секторе рост составил около 10%.

"Благодаря системным мерам и государственной поддержке наши предприятия смогли быстро адаптироваться к санкционным вызовам. Построили альтернативные логистические маршруты и наладили новые кооперационные связи. Расширяют заводские мощности, показывая хорошую динамику работы", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить максимальную независимость и самодостаточность отечественной промышленности. "В рамках принятой Концепции технологического развития мы активно готовим к запуску крупнейшие проекты, реализация которых позволит совершить мощный рывок по ключевым, наиболее наукоемким направлениям. Прежде всего в станкостроении, микро- и радиоэлектронике, малотоннажной химии", - сказал Мишустин. В числе других отраслей он назвал строительство морских и речных судов, индустрию беспилотных летательных аппаратов и в целом гражданское авиастроение. "На качественно новый уровень выводим дизельное машиностроение и выпуск оборудования для производства сжиженного природного газа, а также те секторы, которые связаны с изготовлением медицинских изделий и лекарственных препаратов", - добавил он.

В результате, по словам российского премьера, должна появиться система межотраслевых связей по всем критически необходимым компонентам, сырью, материалам и комплектующим.