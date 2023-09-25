"Совкомфлот" сообщил об обеспечении поставок нефти в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Транспортировка осуществляется в полном объеме, отметил гендиректор Игорь Тонковидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. "Совкомфлот" обеспечивает транспортировку нефти в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в полном объеме, рассказал в интервью ТАСС гендиректор компании Игорь Тонковидов.

"Иностранные операторы проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" свои проекты покинули. Мы наладили эффективное взаимодействие с новыми операторами и уверенно обеспечиваем безопасную транспортировку производимой на обоих этих проектах нефти в полном объеме", - сказал он.

РФ в прошлом году приняла решение о переводе проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в российскую юрисдикцию. Иностранным участникам было предложено уведомить Москву о согласии принять в собственность доли в новых компаниях-операторах в соответствии с их прежней схемой распределения. Shell, на которую приходились 27,5% в "Сахалине-2", и ExxonMobil с 30% в "Сахалине-1", объявили о выходе из российских проектов. ExxonMobil весной 2022 практически остановила производство на проекте, однако новый оператор возобновил его. В сентябре губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко говорил, что добыча нефти и газового конденсата на этих проектах по итогам 2023 года вырастет на 20-25%, а производство "Сахалина-1" с марта 2023 года выведено на полную мощность.