Европа продолжила рекордно отбирать газ из хранилищ

Украинский транзит составил 41,8 млн куб. м

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы остаются на минимуме с 2011 года, а отбор в сентябре, наоборот, находится на рекордном уровне. При этом общие накопленные запасы газа в ЕС приближаются к 94,8%, но пока они ниже исторического максимума для этого периода времени. Газ на бирже в Европе торгуется около $440 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,8 млн куб. м на 25 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку этого объема.

Накануне объем прокачки также составил 41,8 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 23 сентября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 29 млн куб. м. В то же время закачка составляла 194 млн куб. м.

ПХГ Европы заполнены на 94,74% (на 8,63 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 104,35 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

При сохранении текущих темпов закачки газа Европа может достичь следующей ключевой отметки в 95% к концу сентября. Абсолютный максимум заполненности ПХГ ЕС наблюдался 28 октября 2019 года - 97,86%. При благоприятном стечении обстоятельств для Евросоюза этот рекорд может быть побит в 2023 году в конце октября.

Температуры в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе прогнозируются теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре упала до 13%.

Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно снизились. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены всего на 39% от максимума. При этом в конце прошлой недели работники двух предприятий Chevron по производству СПГ в Австралии приняли решение прекратить забастовки после того, как их профсоюзам удалось договориться с представителями компании. Средняя цена закупки газа в августе в Европе составляла $396 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре - $394.