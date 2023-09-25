В Монголии обсудили снятие барьеров на поставку монгольских товаров в Россию

Российские и монгольские депутаты обменялись информацией о сотрудничестве в сферах экономики, поставок нефтепродуктов, энергетики, окружающей среды, автомобильного транспорта, образования, сельского хозяйства и туризма, сообщил председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар

УЛАН-БАТОР, 25 сентября. /ТАСС/. Монголо-российская межпарламентская комиссия обсудила вопрос о снятии барьеров для импорта в РФ монгольской мясной продукции, изделий кашемирового и кожевенного производства на льготных условиях. Об этом сообщил председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар по итогам первого заседания комиссии.

"Одним из важных результатов заседания межпарламентской комиссии Монголии и России стало обсуждение вопроса о снятии барьеров на поставку в РФ наших (монгольских - прим. ТАСС) мясопродуктов, кашемировых и кожаных изделий на льготных условиях. Эта встреча открывает новую страницу в истории сотрудничества парламентов двух стран", - сказал спикер монгольского парламента.

По его словам, в ходе заседания депутаты обменялись информацией о сотрудничестве в сферах экономики, поставок нефтепродуктов, энергетики, окружающей среды, автомобильного транспорта, образования, сельского хозяйства и туризма. Следующее заседание комиссии пройдет в Москве, предположительно, в марте 2024 года.

Делегация Государственной думы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию 23 сентября. В ходе визита Володин встретился 24 сентября с председателем Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатаром, а также с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала Монголии прошло в Улан-Баторе в понедельник. После заседания спикер Госдумы встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.