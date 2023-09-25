Робот компании Tesla научился самостоятельно сортировать предметы

Согласно заявлению компании, он справился с этой задачей, даже когда ему попытались помешать ее выполнить

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Человекоподобный робот Optimus, разработанный американской компанией Tesla, научился менять положение конечностей в пространстве и уже умеет сортировать предметы. Об этом сообщила компания в видеоролике, опубликованном в аккаунте проекта Optimus в соцсети X (ранее Twitter).

Tesla продемонстрировала, что робот "способен полностью автономно сортировать" предметы по цветам. Он справился с этой задачей, даже когда сотрудник компании попытался помешать роботу выполнить ее. Робот также может самостоятельно менять положение объектов, например, упавших на бок. "Его нейронная сеть работает автоматически, используя лишь зрение", - сообщила компания.

Как заявила Tesla, робот "в состоянии самостоятельно калибровать" положение рук и ног при помощи видеосенсора.

Прототип человекоподобного робота Optimus был представлен американским предпринимателем Илоном Маском в октябре 2022 года в ходе мероприятия "День искусственного интеллекта в Tesla" (Tesla AI Day). По прогнозам главы американского производителя электромобилей Tesla, робот станет совершенным через 5-10 лет. Робот будет использовать разработанные Tesla компоненты, в том числе аккумуляторную батарею, которая установлена на его туловище, систему чипов, а также приводы для управления конечностями. При этом в нем установят систему автопилота, которая используется на электромобилях Tesla. Американский предприниматель также сообщил, что робот будет стоить менее $20 тыс.

Идею создания робота глава Tesla озвучил в августе 2021 года. Согласно представленному тогда проекту, Optimus будет ростом с человека, сможет поднимать вес порядка 20 кг и помогать человеку с выполнением повседневных задач. Как заявлял предприниматель, умный механизм будет делать все, что "не захотят" делать люди, например, ходить в магазин за продуктами.