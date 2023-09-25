Источник: в Турции в вопросе газового хаба пока больше ориентируются на РФ

АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Тема создания газового хаба на северо-западе Турции остается в активном обсуждении, но Анкара на текущем этапе склонна ориентироваться на Москву, которая является инициатором этого проекта. Об этом сказал в беседе с ТАСС источник в энергетической сфере Турции.

"Понимаете, у этого проекта есть масса нюансов, о которых надо договариваться. Безусловно, он стратегически важен Турции. Но она все же играет в нем роль посредника. Речь ведь идет о перспективе значительных поставок газа из РФ в Турцию, который предстоит продавать в Европу. Поэтому сейчас мы ориентируемся на российскую сторону и, конечно, на обстановку с украинским конфликтом, потому что от него во многом зависит успешность этого проекта", - сказал собеседник.

Он отметил, что "некоторые контакты сторон" были и продолжаются, но об итогах пока говорить рано.