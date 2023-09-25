Египет объявил тендер на разработку нефтяных месторождений в 23 зонах

Министр нефти и минеральных ресурсов Тарик аль-Мулла сообщил, что прием заявок завершится 25 января

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта объявило о проведении тендера на разведку и разработку нефтяных месторождений в 23 новых зонах на территории страны. Об этом сообщил глава ведомства Тарик аль-Мулла.

"В тендер включены 10 зон в Западной пустыне, две - в Восточной, семь - в регионе Суэцкого залива и четыре - в провинции Красное море", - сообщил египетский министр нефти и минеральных ресурсов, слова которого привел новостной портал Sada al-Balad.

Прием заявок на участие в тендере завершится 25 января 2024 года.

Аль-Мулла подчеркнул, что в новые предложения вошли "регионы во всех нефтяных районах страны". "Посредством подобных аукционов Египет стремится увеличить добычу нефти в стране и привлечь инвестиции для развития отрасли", - пояснил министр. Он обещал предоставить "все формы поддержки компаниям, которые станут победителями тендера".