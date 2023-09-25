РФ в августе увеличила выпуск стали на 8,9%

По данным WSA, за январь - август выпуск стали в стране вырос на 3,9%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Производство стали в России в августе 2023 года увеличилось на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 6,4 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association. Всего за январь - август выпуск стали в стране вырос на 3,9%, до 50,8 млн тонн.

Китай в августе произвел 86,4 млн тонн, что на 3,2% больше, чем в августе 2022 года, Индия - 11,9 млн тонн (рост на 17,4%). Выпуск стали в августе снизился в Японии на 2,9% (до 7,1 млн тонн), но вырос в США на 1,1% (до 7 млн тонн).

Выпуск стали в августе 2023 года РФ, Украиной, другими странами СНГ составил 7,5 млн тонн, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Всего за восемь месяцев 2023 года эти государства выпустили 58,8 млн тонн стали (+0,8%).

Страны Азии и Океании в августе произвели 115,7 млн тонн, увеличив выпуск на 16,1%. Страны ЕС выпустили 9,1 млн тонн стали, что на 4,4% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в августе снизилось на 2,6% и составило 9,2 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,4 млн тонн (уменьшение на 8,1%). Страны Ближнего Востока произвели 2,8 млн тонн стали, снизив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 16%.

В целом производство стали в мире в августе 2023 года составило 152,6 млн тонн, что на 2,2% больше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.