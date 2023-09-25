Решетников объявил о завершении этапа восстановления экономики России

Министр экономического развития отметил, что по итогам семи месяцев рост ВВП составил 2,1% год к году

МОСКВА, 25 сентября./ТАСС/. Российская экономика завершила этап восстановления, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

"Российская экономика завершила этап восстановления. По оценке, по итогам семи месяцев рост ВВП - 2,1% год к году. Растет промышленность, прежде всего за счет обрабатывающих производств. Высокие темпы прироста у строительства. Уверенно себя чувствует сельское хозяйство", - сказал он.

Министр добавил, что сохраняется инвестиционная активность - за полгода рост составил 7,6%. По его словам, хорошая динамика кредитования бизнеса и физических лиц, а также растет потребительский спрос.

"В целом, по многим ключевым показателям ситуация оказалась существенно лучше ожиданий. Это следствие тех решений, которые были реализованы по поручению президента на уровне правительства, Центрального банка, были поддержаны палатами Федерального собрания", - отметил Решетников, подчеркнув, что все это позволило улучшить параметры прогноза (социально-экономического развития) по сравнению с апрельскими сценарными условиями.

По итогам этого года Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 2,8%, в 2024 году - на 2,3%. В дальнейшем российская экономика будет расти чуть выше 2% в год. Рост инвестиций по итогам 2023 года ожидается на 6%, следующие три года - до 3% в год.