Решетников поддержал субсидирование процентных ставок для промышленности

Глава Минэкономразвития РФ считает, что в этих отраслях в текущих ограничениях "отдача больше"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает целесообразным поддерживать субсидирование процентных ставок в промышленных проектах. Такое мнение он высказал в ходе выступления на пленарном заседании в Совете Федерации.

"Что касается субсидирования процентных ставок, это вопрос выбора. Я бы поддержал субсидирование промышленных проектов - автопром, авиапром, фармацевтика, малотоннажная химия. Туда нужно направлять инвестиции. В текущих ограничениях там отдача больше", - сказал министр.