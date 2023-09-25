25 сентября, 10:48

Решетников поддержал субсидирование процентных ставок для промышленности

Глава Минэкономразвития РФ считает, что в этих отраслях в текущих ограничениях "отдача больше"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает целесообразным поддерживать субсидирование процентных ставок в промышленных проектах. Такое мнение он высказал в ходе выступления на пленарном заседании в Совете Федерации.

"Что касается субсидирования процентных ставок, это вопрос выбора. Я бы поддержал субсидирование промышленных проектов - автопром, авиапром, фармацевтика, малотоннажная химия. Туда нужно направлять инвестиции. В текущих ограничениях там отдача больше", - сказал министр. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация