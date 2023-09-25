Российский сенатор заявил, что поддержка МСП в новых регионах не работает в полной мере

По словам Дмитрия Вороны, причиной являются установленные требования при получении господдержки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Поддержка малых и средних предпринимателей (МСП) в новых субъектах РФ не работает в полной мере из-за установленных требований при получении господдержки. Об этом сообщил сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Ворона в Telegram-канале.

"Мы наблюдаем низкую интенсивность работы институтов развития. Соответственно, в полной мере не осуществляется поддержка малого и среднего предпринимательства. В первую очередь это связано с установленными требованиями при получении господдержки, которые наши предприниматели не могут выполнить в полной мере ввиду специфики региона. Это обусловлено отсутствием у предприятий кредитной истории в Российской Федерации и отсутствием залоговых обязательств, так как в Запорожской и Херсонской областях полноценно не работают Росреестр и Роскадастр", - написал он по итогам заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.

Ворона отметил, что для властей Запорожской области "в приоритете" налаживание запуска финансового рынка, что "будет способствовать развитию инвестиционного потенциала региональной экономики". "На сегодняшний день отсутствует возможность для инвестора привлечь кредитные ресурсы", - сообщил он.

Поддержка от МЭР и Корпорации МСП

В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, присутствовавший на заседании, заявил, что правительство России обеспечит встраивание новых субъектов в систему поддержки бизнеса, поскольку это играет важную роль в восстановлении экономики новых регионов. "Вы [предприниматели] сохраняете и создаете рабочие места, насыщаете рынок необходимой продукцией, развиваете новые цепочки кооперации. Тем самым помогаете восстанавливать привычный ритм жизни и комфортные условия для населения. Мы со своей стороны всегда на связи, готовы донастраивать меры поддержки, реагировать по всем запросам и стараемся обеспечить максимально удобное встраивание регионов в федеральную систему поддержки бизнеса", - цитирует Решетникова Минэкономразвития РФ на своем портале.

Как отметил директор Корпорации МСП Александр Исаевич, Корпорация ведет работу по поддержке бизнеса новых регионов по нескольким направлениям. "Для предпринимателей новых регионов ведется работа по поддержке сразу по нескольким направлениям. Это и программа кредитования, где мы предоставляем "зонтичное" поручительство, чтобы бизнес мог получить льготный кредит на развитие своего дела. Также помогаем с лизингом оборудования по ставкам 6-8%, сейчас вместе с "МСП Лизинг" мы отрабатываем первые шесть заявок предпринимателей. Ведется работа по обучению бизнеса всем законодательным аспектам участия в закупках по 223-ФЗ, совместно с госкомпаниями проводим обучающие семинары", - цитирует Исаевича Минэкономразвития РФ. Он также рассказал, что с начала года Корпорация заключила более 3 тыс. договоров с 857 предпринимателями новых субъектов РФ на 6,8 млрд рублей, а также ведет работу с производителями продуктов питания и фермерами, формирует реестр потенциальных поставщиков, чтобы "помочь им попасть на полки магазинов в регионах страны".