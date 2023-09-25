В Думу внесли законопроект об ожидаемом периоде выплаты пенсии на 2024 год

Документ предусматривает сохранение этого периода на уровне 264 месяцев

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития) на 2024 год, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев (22 года). Документ размещен в думской электронной базе.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2024 год устанавливается продолжительностью 264 месяца", - говорится в документе.

Законопроект подготовлен с целью реализации части 1 статьи 17 закона "О накопительной пенсии", в которой говорится, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии должен определяться каждый год, начиная с 1 января 2013 года.

В пояснительных материалах уточняется, что "продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства РФ". В 2023 году срок дожития составлял те же 264 месяца.

Закон в случае принятия вступает в силу с 1 января 2024 года.