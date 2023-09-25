Собянин рассказал о разработанном в Москве уникальном промышленном компьютере

Мэр Москвы отметил, что компьютер поможет управлять важной инфраструктурой электроэнергетики

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Москве разработали универсальный промышленный компьютер, он поможет управлять важной инфраструктурой электроэнергетики. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Столичный производитель электроники создал универсальный промышленный компьютер. Такая машина помогает управлять важной инфраструктурой электроэнергетики, промышленности и информационной безопасности. Сегодня отечественных аналогов этому компьютеру нет", - написал Собянин.

По его словам, устройство выполняет несколько задач одновременно и хранит большой объем информации. Потребляет меньше энергии, долго работает автономно.

Всего в столице выпуском компьютерной техники, электроники и оптики занимаются больше 100 компаний. Только за 7 месяцев этого года их производство выросло на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, добавил мэр.