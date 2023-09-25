Бывшая дочка "Газпрома" в ФРГ не будет дополнительно закупать СПГ из России

Представитель Минэкономики Германии призвал "как можно скорее" отказаться от действующих договоренностей

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Германская компания SEFE (Securing Energy for Europe), которая раньше называлась Gazprom Germania и была дочерней структурой "Газпрома", не намерена дополнительно закупать сжиженный природный газ из России вне рамок действующего контракта. Об этом сообщил руководитель департамента экономической стабилизации и энергетической безопасности Министерства по делам экономики ФРГ Филипп Штайнберг.

"SEFE не собирается начинать закупки, это унаследованный контракт, от которого SEFE пытается избавиться различными способами", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Штайнберг комментировал публикацию агентства Bloomberg, согласно которой компания получит СПГ из России впервые после того, как власти Германии приняли решение национализировать ее в ноябре 2022 года. Также представитель Минэкономики ФРГ призвал "как можно скорее" отказаться от действующих договоренностей.

В ноябре 2022 года правительство Германии приняло решение национализировать компанию SEFE, которой принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище "Реден". Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ обосновало данный шаг надвигающейся неплатежеспособностью SEFE, что поставило бы под угрозу безопасность поставок в ФРГ. В германском экономическом ведомстве подчеркивали, что SEFE является ключевой компанией в области энергоснабжения Германии.