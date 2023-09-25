Эрдоган заявил, что газопровод Ыгдыр - Нахичевань внесет вклад в энергоснабжение Европы

Он также укрепит сотрудничество с Азербайджаном в энергетике, добавил президент Турции

АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газопровод Ыгдыр - Нахичевань, основу которого он заложил вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом, внесет вклад в обеспечение Европы энергоресурсами.

"Заложенный нами проект газопровода Ыгдыр - Нахичевань еще больше укрепит наше с Азербайджаном сотрудничество в энергетике, а также внесет вклад в обеспечение Европы газом", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Алиевым переговоров. Трансляцию вел телеканал TRT.