Экспортные цены на энергоуголь из РФ начали расти на фоне повышения спроса в Китае

Причинами роста спроса в КНР стали повышение температуры воздуха и сокращение гидрогенерации, говорится в отчете Центра ценовых индексов "Газпромбанка"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Цены на энергетический уголь из России перешли к росту после снижения вслед за мировыми во втором квартале 2023 года, говорится в ежеквартальном отчете Центра ценовых индексов "Газпромбанка" (ЦЦИ), который имеется в распоряжении ТАСС.

Мировые цены на энергоноситель демонстрируют рост с июля на фоне увеличения спроса в Китае из-за повышения температуры воздуха и сокращения гидрогенерации.

Экспортная стоимость российского энергетического угля упала с начала второго квартала 2023 года на 24%. Причинами стали рост внутренней добычи в странах-импортерах, накопленные запасы угля из-за теплой зимы, а также увеличение предложения СПГ в странах ЕС. Дополнительным фактором давления на цены стало возобновление экспорта в Китай из Австралии, которая увеличила ежемесячный объем поставок энергетического угля в КНР с нуля в начале года до 4,6 млн тонн в июне, покрыв более 15% импорта.

В результате снижения цен внутренний рынок угля в Сибири в июне был премиальнее экспортного, говорится в обзоре. Внутренние цены на уголь в Сибири в два и более раза ниже мировых, однако с учетом затрат на логистику уровень доходности внутренних продаж сравнялся с экспортом. В то же время на Дальнем Востоке цена экспортной альтернативы угля составила 3,706 тыс. рублей за тонну и также приблизилась к стоимости топлива, учтенного в тарифах электростанций региона.

По мнению авторов обзора, глобальные цены на уголь "прошли дно" и, в зависимости от калорийности, к концу июля стабилизировались на уровне $82-101 за тонну (энергоуголь на базисе FOB - с погрузкой на судно - Дальний Восток).