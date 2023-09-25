ЕС и КНР договорились возобновить диалог по макроэкономике

Как заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, первые встречи ожидаются в ближайшие месяцы

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и Китай договорились возобновить постоянный диалог по макроэкономическим и финансовым вопросам, заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания 10-го раунда диалога ЕС - КНР по экономике и торговле.

"Мы договорились возобновить регулярный обмен мнениями по макроэкономическим вопросам, возобновление данного диалога будет очень важным", - заявил он, отметив, что первые встречи ожидаются в ближайшие месяцы.

По его словам, "европейский бизнес хочет оставаться частью китайской истории успеха". Первый замглавы Еврокомиссии выразил озабоченность чрезмерным, по мнению ЕК, профицитом торгового баланса КНР и ЕС в почти €400 млрд в пользу Китая, при том, что весь объем внешней торговли ЕС и КНР в 2022 году составил €857 млрд. Он также отметил, что европейские предприниматели озабочены условиями ведения бизнеса в Китае, не уточняя подробностей.

Говоря о сотрудничестве по международному измерению, Домбровскис призвал Китай способствовать восстановлению черноморской зерновой инициативы, "работая бок о бок с Турцией и ООН", а также участвовать в борьбе с глобальным изменением климата.