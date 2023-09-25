25 сентября, 13:46,
обновлено 25 сентября, 13:54

В ЕЦБ заявили, что будут поддерживать высокую базовую ставку "длительное время"

Целью поддержания ставки является снижение инфляции в зоне евро до целевого показателя в 2,1% в 2025 году, пояснила глава банка Кристин Лагард

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Европейский центробанк (ЕЦБ) будет поддерживать свою базовую ставку на "запретительно высоком уровне" в течение долгого времени, чтобы снизить инфляцию в зоне евро до целевого показателя в 2,1% в 2025 году. Об этом заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на слушаниях в комитете Европарламента по экономическим и валютным вопросам.

"Мы считаем, что, если базовая ставка ЕЦБ будет поддерживаться на запретительно высоком уровне в течение продолжительного времени, это даст позитивный результат, - заявила она. - Это должно позволить зоне евро снизить инфляцию до целевого показателя в 2,1% в 2025 году".

14 сентября ЕЦБ повысил базовую ставку до рекордных 4,5%, пытаясь сдержать инфляцию в зоне евро, которая составила в июле 5,2%. 

Теги:
Лагард, Кристин
© Информационное агентство ТАСС
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