В ЕЦБ заявили, что будут поддерживать высокую базовую ставку "длительное время"

Целью поддержания ставки является снижение инфляции в зоне евро до целевого показателя в 2,1% в 2025 году, пояснила глава банка Кристин Лагард

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Европейский центробанк (ЕЦБ) будет поддерживать свою базовую ставку на "запретительно высоком уровне" в течение долгого времени, чтобы снизить инфляцию в зоне евро до целевого показателя в 2,1% в 2025 году. Об этом заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на слушаниях в комитете Европарламента по экономическим и валютным вопросам.

"Мы считаем, что, если базовая ставка ЕЦБ будет поддерживаться на запретительно высоком уровне в течение продолжительного времени, это даст позитивный результат, - заявила она. - Это должно позволить зоне евро снизить инфляцию до целевого показателя в 2,1% в 2025 году".

14 сентября ЕЦБ повысил базовую ставку до рекордных 4,5%, пытаясь сдержать инфляцию в зоне евро, которая составила в июле 5,2%.